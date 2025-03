Bylina bringt Slawische Folklore mit Musiktrailer XBU ringdrossel am Mi, 19.03.2025, 10:15 Uhr

Fulqrum Publishing und Far Far Games haben einen neuen musikalischen Gameplay-Trailer für ihr Action-RPG Bylina veröffentlicht. Das Video präsentiert nicht nur erste Einblicke in die Abenteuer des Weit-Weit-Königreichs, sondern beeindruckt auch mit den bemerkenswerten Tanzbewegungen des Helden Falconet.

Der Titel nimmt eine humorvolle Wendung der slawischen Folklore und Mythen. Spieler schlüpfen in die Rolle des jungen Bogatyr Falconet, der ohne Heldenkräfte geboren wurde und sein Leben lang von fast allen um ihn herum gemieden und unterschätzt wurde. Nach seinem unerwarteten Tod im geheimnisvollen Weit-Weit-Königreich wird er von einem mysteriösen Geist wiederbelebt, mit dem er nun seinen Körper teilen muss.

Vor Falconet liegen drei große Aufgaben: die Kontrolle über seine Seele zurückgewinnen, ein uraltes Geheimnis um seinen neuen Begleiter lüften und die Welt vor dem drohenden Untergang bewahren. Auf seiner Reise wird er Koschei den Unsterblichen herausfordern, um ein wahrer Held zu werden und seine unsterbliche Seele zu retten.

Bylina bietet:

Eine lebendige, außergewöhnliche Welt basierend auf slawischen Mythen und Legenden mit sonnendurchfluteten Wäldern, düsteren Verliesen und imposanten Schlössern

Einzigartige Techniken und Zauber, packende Kämpfe gegen gewöhnliche Banditen, erschreckende legendäre Kreaturen und brutale Bosse

Ein wachsendes Arsenal mit mysteriösen magischen Kräften und verschiedenen Waffentypen wie Schwertern, Schilden, Speeren und Bögen

Eine komplexe Erzählung, in der der ewige Kampf zwischen Gut und Böse nicht so offensichtlich ist, wie er zunächst erscheint

Quelle: Fulqrum Publishing