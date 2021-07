Button City hat einen Erscheinungstermin XBU TNT2808 am Do, 15.07.2021, 17:30 Uhr

Ein buntes, storygetriebenes und anthropomorphes Abenteuer klingt wie Musik in euern Ohren? Dann solltet ihr euch den 10. August fett im Kalender markiere, dann nämlich erscheint Button City für die aktuellen Konsolen, also auch die Xbox Series X/S. An einer Version für die Xbox One wird ebenfalls fleißig gearbeitet.

Wir treffen in dem Spiel auf Fennel. Der junge Fuchs ist neu in der Stadt. Nach der Ankunft mit seiner Mutter in Button City, zieht Fennel los, um sein neues Zuhause zu erforschen - vor allem die lokale Spielhalle, in der die Jugend ihn offen empfängt. Wir müssen ihm helfen, in den Fluff Squad - eine Crew aus spielhallenliebenden Kids - aufgenommen zu werden. Gleichzeitig müssen wir es mit rivalisierenden Teams aufnehmen und Peppermint Pepperbottom - eine fette Katze, die Profit über Menschen stellt - davon abhalten, den beliebten Treffpunkt zu zerstören.

Button City bietet eine storygetrieben Erfahrung, in der wir Spielhallen-Minispiele spielen, Rätsel lösen und neue Freundschaften schließen. Low-Poly-Optik, liebenswerte Charaktere und eine dichte Atmosphäre runden das Paket ab.

Quelle: Subliminal Gaming