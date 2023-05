Bungie stellt Marathon vor

Marathon wurde von Bungie jetzt offiziell angekündigt. Der Ego-Shooter soll auf den Konsoeln und dem PC erscheinen und Cross-Play und Cross-Save unterstützen. Es handelt sich dabei um das erste komplett neue Projekt des Studios seit mehr als einem Jahrzehnt. Marathon befindet sich derzeit in der Entwicklungsphase für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC mit vollem Cross-Save- und Cross-Play-Modus. Ein Veröffentlichungstermin wurde noch nicht bekannt gegeben. Parallel zur Ankündigung hat Bungie den ersten CGI-Trailer für das Spiel veröffentlicht. Er zeigt einen ersten Blick auf die Welt von Marathon und die Charaktere – im Spiel als „Läufer“ bekannt – sowie den markanten visuellen Stil des Spiels.

In Marathon, einem PvP-Extraction-Shooter, der auf dem mysteriösen Planeten Tau Ceti IV spielt, schlüpfen die Spielenden in die Körper von kybernetischen Söldnern – den Läufern –, die für das Überleben in der rauen Umgebung des Planeten geschaffen wurden. Sie erforschen dabei die verlorene Kolonie, die auf der Oberfläche von Tau Ceti IV lebte. Die Läufer sind alleine oder in Dreier-Crews unterwegs und sind auf der Suche nach mysteriösen außerirdischen Artefakten, wertvoller Beute und neuen Waffen und Ausrüstungsgegenständen, die sie ihrer Sammlung hinzufügen können.

„Marathon ist der Beginn einer unglaublichen Reise für Bungie – einer Reise, die von der legendären Geschichte unseres Studios inspiriert ist und die uns wagemutig in die Zukunft führen wird“, sagte Marathon General Manager Scott Taylor. „Wir nehmen all die Erkenntnisse, die wir in mehr als 30 Jahren bei der Entwicklung fantastischer Welten und innovativer PvP-Erfahrungen gewonnen haben, und packen sie in ein Spiel, das so aussieht, klingt und sich so spielt, wie kein anderes, das Bungie je gemacht hat.“

„Sogar in dieser Entwicklungsphase ist es unglaublich, bei Bungie die Kreativität und Begeisterung rund um das Spiel zu beobachten“, so Marathon Game Director Christopher Barrett. „Das Team ist entschlossen, ein PvP-Spielerlebnis voller Spannung und Nervenkitzel zu entwickeln, das in einer dynamischen und erzählerisch vielfältigen Online-Welt stattfindet, in der die Handlungen der Spieler:innen Auswirkungen auf jede Saison haben.“

Marathon erscheint für Xbox Series, PS5 und PC

Quelle: Bungie