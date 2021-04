Buildings Have Feelings Too bald verfügbar XBU MrHyde am Fr, 09.04.2021, 22:00 Uhr

Das Strategiespiel Buildings Have Feelings Too! wird am 22. April 2021 für euch zum Preis von 19,99 Euro erhältlich sein. Das Datum wurde von Merge Games und Blackstaff Games in einem kurzen Video angekündigt:

Quelle: Merge Games