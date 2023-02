BROK the InvestiGator erscheint am 1. März auch auf der Xbox! XBU Philippe am Do, 02.02.2023, 18:00 Uhr

Der Konsolenlaunch von BROK the InvestiGator steht kurz bevor: Am 1. März 2023 wird das Spiel auf der Xbox erscheinen. Das Indie-Game startete als Kickstarter und überwältigend positiven Reviews der Steam-Version kommt das Adventure mit einem Mix aus Sidescroller Beat'em Up nun auch auf unsere Lieblingskonsole. Man darf gespannt bleiben!

Die offiziellen Infos zum Spiel:

Ein narratives Abenteuerspiel, das Action und Ermittlungen auf noch nie dagewesene Weise miteinander verbindet. Wirst du dein Gehirn benutzen... oder deine Muskeln?



In einer futuristischen "leichten Cyberpunk"-Welt, in der Tiere die Menschen ersetzt haben, leben privilegierte Bürger unter einer schützenden Kuppel, die sie vor der Luftverschmutzung schützt, während andere darum kämpfen, ihren Lebensunterhalt draußen zu verdienen.



Brok, ein Privatdetektiv und ehemaliger Boxer, lebt mit Graff, dem Sohn seiner verstorbenen Frau, zusammen. Obwohl er ihren Unfall nie aufklären konnte, könnten die jüngsten Ereignisse ein Licht auf einen noch tragischeren Ausgang werfen ... einen, der möglicherweise mit ihrer eigenen Existenz zusammenhängt.



Werden sie in der Lage sein, den Bedrohungen dieser verdorbenen Welt zu widerstehen und sich ihrem eigenen Schicksal zu stellen?

Features:

Eine tiefgründige und emotionale, erzählerische Erfahrung mit Charakteren, die an klassische 80er/90er Cartoons erinnern. Das erste Spiel, das ein "klassisches Adventure" mit "Beat'em up" und RPG-Elementen kombiniert!Löse Rätsel mit deinem Verstand... oder deinen Muskeln!

Triff Entscheidungen, die das Gameplay und/oder die Story beeinflussen

Einfacher Modus für reines "Point & Click"-Gameplay (Kämpfe können übersprungen werden)

Steige im Level auf, um Gegner und Bosse zu besiegen

Kombiniere Hinweise, um die Wahrheit herauszufinden!

In-Game-Hinweise

Zwei spielbare Charaktere, die jederzeit gewechselt werden können

15 bis 20 Stunden Spielzeit beim ersten Durchspielen

Mehrere verschiedene Enden zum Freischalten

Vollständig in 10 Sprachen übersetzter Text

Vollständig englische Sprachausgabe (23.000 Zeilen)

Quelle: Cowcat Studios