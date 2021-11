Breakwaters soll auch für Konsolen erscheinen XBU MrHyde am So, 14.11.2021, 14:45 Uhr

Am 9. Dezember wird Breakwaters via Early Access auf Steam erscheinen und mit der Meldung gaben Soaring Pixels bekannt, dass das Survival-Abenteuer zu einem späteren Zeitpunkt auch für Konsolen erscheinen soll. Welche Plattformen wann bedient werden, ist noch nicht bekannt. Hier könnt ihr aber in einen Trailer hinein-schnuppern.

Quelle: Soaring Pixels