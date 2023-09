Bloodstained: Ritual of the Night verkauft mehr als 2 Mio. Einheiten XBU ringdrossel am Fr, 08.09.2023, 10:15 Uhr

Die 505 Games haben gemeinsam mit ArtPlay bislang mehr als 2 Mio. Einheiten von Bloodstained: Ritual of the Night weltweit verkaufen können. Der Actiontitel im Castlevania-Style ist seit 2019 verfügbar. Die Entwickler werkeln zudem noch mit "VS" und "Chaos" an neuen Modi, die einen Online-Multiplayer-Modus erstmals in das Spiel integrieren werden. Weitere Details hierzu folgen später.

Quelle: 505 Games