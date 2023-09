Blood Bowl 3: Saison 2 startet XBU MrHyde am Mo, 25.09.2023, 16:50 Uhr

Cyanide Studio und NACON geben bekannt, dass die zweite Saison von Blood Bowl 3 startet. Neu in dieser Saison sind eine zusätzliche Fraktion, der Zuschauermodus und ein neuer Blood Pass. Blood Bowl 3 ist für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich.



Die zweite Saison von Blood Bowl 3 führt eine neue Fraktion ein, die Unterwelt-Bewohner. Dieses Team besteht aus den schlimmsten Kreaturen der Unterwelt: Skaven, Goblins, Snotlings und Trolle. Die Mitglieder dieser Fraktion werden wegen ihres abstoßenden Aussehens – verursacht durch Mutationen aus warpsteininduzierten Pilzelixieren – und ihren besonders hinterhältigen Taktiken verachtet. Ihre Nachteile in Sachen Stärke (ausgenommen die Rattenoger und Trolle) gleichen die Leichtgewichte durch ihre Beweglichkeit und den Einsatz von Snotlings als Kanonenfutter aus. Die Unterwelt-Bewohner bringen außerdem ein neues, zur Fraktion passendes Spielfeld, einen Trainer, ein Team von Cheerleadern sowie einen neuen Ball ins Spiel.



Matches können jetzt außerdem im Zuschauermodus bequem von der Tribüne aus mitverfolgt werden. Später in der Saison wird zusätzlich der Replay-Modus hinzugefügt, in dem Schlüsselmomente der Matches wiederholt angesehen und analysiert werden können, um Strategien zu verfeinern. Mit der zweiten Season werden zudem im Blood Pass neue Belohnungen freigeschaltet.

Quelle: FocusHomeInteractive