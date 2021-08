Blasphemous erhält DLC und zweiten Teil XBU TNT2808 am Fr, 27.08.2021, 20:30 Uhr

Team17 und The Game Kitchen geben die Entwicklung eines zweiten Teils von Blasphemous bekannt. Erscheinen soll die allerdings erst 2023, man befindet sich noch in frühen Produktionsphasen.

Früher allerdings beglückt euch eine neue Erweiterung namens Wounds of Eventide - und zwar kostenlos. Der brandneue DLC soll am 09. Dezember auf allen Plattformen erscheinen, also auch der Xbox One, und das wahre Spielende beinhalten. Außerdem gibt es neue Bosse, Gebiete und Items!

Quelle: Team17