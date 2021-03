Black Legend erscheint noch diesen Monat XBU MrHyde am Do, 04.03.2021, 14:45 Uhr

Der Release-Termin zu Black Legend ist bekannt: Am 25. März 2021 wird das Spiel für Xbox One, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 und Switch in mehreren Sprachen erscheinen, darunter in Deutsch. Ein neues Video zeigt euch Szenen aus der dunklen Fantasie-Welt.

Quelle: Warcave