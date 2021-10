Black Desert veranstaltet gruseliges Halloween-Event

Ab morgen könnt ihr auf Konsolen wie der Xbox One und Xbox Series X/S im MMORPG Black Desert Halloween feiern - und zwar im Steampunk-Look. Obendrauf gibt es eine unheimliche Quest, Belohnungen und Minispiele, darunter ein "Rotes Licht, Grünes Licht"-Spiel, basierend auf dem Netflix-Hit Squid Game. Die Festivitäten laufen bis zum 10. November.

Der verrückte Wissenschaftler Dr. Marni hat einen mysteriösen Schauplatz für Halloween geschaffen, wie gemacht, um Spielern einen Schauer über den Rücken zu jagen. In dem Geisterhaus gibt es eine furchterregende Quest, bei der Abenteurer den Teddy eines weinenden Kindes finden müssen. Auf ihrer Suche treffen sie auf so einige Geister und müssen Hindernisse in der Dunkelheit überwinden. Abenteurer steuern auch einen Schelmischen Jack, um mit Kisten zu interagieren, die den Teddy enthalten. Der Abschluss der Quest wird mit besonderen Würfeln belohnt, die für das Abenteuer des vorzeitlichen Schwarzgeists-Minigame genutzt werden.

Dr. Marnis mysteriöser Schauplatz bietet aber noch weitere Minispiele und Events, bei denen Event-Gegenstände und andere Belohnungen warten:

Dieses Jahr gibt es eine neue Auswahl an Halloween-Aktivitäten, wie das Rotes Light, Grünes Licht-Minispiel , bei dem Abenteurer eine unheimliche Version des beliebten Kinderspiels spielen

, bei dem Abenteurer eine unheimliche Version des beliebten Kinderspiels spielen Nahe dem NPC Marcellin kämpfen zwei roboterartige Kreaturen namens Verbesserter Ug-4 und Ug-5 . Abenteurer können um den Ausgang wetten und Belohnungen gewinnen.

. Abenteurer können um den Ausgang wetten und Belohnungen gewinnen. Marni bietet Quests, die zu seinen versteckten Geschenken und Würfeln führen. Diese können in einem speziellen Abenteuer des vorzeitlichen Schwarzgeists-Brettspiel in Black Desert s Menü eingesetzt werden und bieten mehr Belohnungen.

s Menü eingesetzt werden und bieten mehr Belohnungen. Spieler können Marnis Forschungslabor untersuchen und mit dem Magischen Holterdiepolter-Begleiter belohnt werden.

belohnt werden. Halloween bietet auch neue Teilnahme-Belohnungen, die den Spielern auf ihren schaurigen Abenteuern helfen. Die Belohnungen enthalten 100 Cron-Steine, Dr. Marnis Experimentierkiste, Halloween Cosplay-Kiste und Marnis Fuel-Kiste.

Zur Feier von Halloween bietet Pearl Abyss der Community ein kostenloses DLC-Paket im Wert von 35€, dass auf Steam und der offiziellen Website heruntergeladen werden kann. In dem Paket sind unter anderem eine Treasurable Memories Classic Box, Kampf- und Talent-EP, fünfmal 300% Schriftrolle (60 min) und Rat von Valks (+60). Konsolen-Spieler können das Special Gift Pack bekommen, das dasselbe Kostüm und weitere nützliche Gegenstände enthält. Das Paket ist kostenlos im PlayStation Store und Microsoft Store erhältlich.

Quelle: Pearl Abyss