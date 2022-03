Black Desert Online stellt neue Klasse und Updates vor XBU MrHyde am Mi, 30.03.2022, 10:15 Uhr

Am vergangenen Wochenende hat Pearl Abyss auf dem Livestream-Event CalpheON eine neue Klasse und große Inhalts-Updates für Black Desert Online angekündigt, die am 6. April als Teil der Ewiger Winter-Erweiterung erscheinen. Hier sind die weiteren Informationen und Videos für euch:



Der neue Charakter ist Drakania, eine weibliche Klasse, die mit der Macht der Drachen und einem großen Zweihand-Schwert namens Slayer kämpft. Als Nachfahre eines legendären Drachen aus Black Desert Online, hat diese Heldin ein antagonistisches Verhältnis zur Gardia-Klasse. Das sorgt für eine spannende Geschichte rund um seit Generationen eingeschworene Feinde. Die neue Klasse kann vom 30. März bis 6. April vorerstellt werden. Wir haben einen Story-Trailer und ihren Kampf-Trailer unter die News gepackt.



Zusätzlich zur neuen Klasse wird es auch eine Reihe an Updates für bereits erschienene Inhalte geben. Balenos, eine der ältesten Regionen im Spiel, erhält eine verbesserte Hauptquest mit zusätzlichen Cutscenes. Außerdem hat Pearl Abyss die Charakter-Modelle und das Aussehen von NPCs überarbeitet und mehrere Jagdgründe basierend auf Spieler-Feedback verbessert. Der Entwickler verspricht zudem, die Kommunikation mit der Black Desert-Fangemeinde zu verbessern und plant spannende Ingame-Events mit vielfältigen Belohnungen.

Quelle: Pearl Abyss