Black Desert Online startet neue Pre-Season - mit AMD FidelityFX Super Resolution XBU TNT2808 am Fr, 10.09.2021, 11:15 Uhr

Ab sofort und noch bis zum 02. Oktober könnt ihr an der zweiten Pre-Season zu Conquest War in Black Desert Online teilnehmen. Erobert neue Gebiete für eure Gilde und kassiert tolle Belohnungen. Besonders spannend: AMD FidelityFX Super Resolution hält Einzug in das Spiel - sowohl auf dem PC als auch auf Konsolen, unter anderem der Xbox.

Conquest War ist ein großes PvP-Feature, bei dem Gilden um Gebiete kämpfen. Die Gilde, die ein Gebiet einnimmt, erhält die Kontrolle darüber und kann Steuern erheben. Auf dem riesigen Schlachtfeld treten hunderte Abenteurer an und können dabei Belagerungswaffen nutzen.

Die Conquest War Pre-Season erhält einige Updates, basierend auf Spieler-Feedback aus der letzten Saison. Die Pre-Season läuft bis zum 2. Oktober und hat diesmal kein Liberation-Konzept, dafür werden Gilden nach Kampf-Ergebnissen gelistet. Die Mitglieder einer Gilde, die ein Gebiet erobern oder das höchste Ergebnis im Conquest War haben, erhalten Goldbarren im Wert von zwei Milliarden Silber und weitere Belohnungen.

Die AMD FidelityFX Super Resolution Technology (AMD FSR) ist die neueste Upscaling-Technologie, die auf der Computex 2021 vorgestellt wurde. Mit AMD FSR erhöht sich die Bildrate um das 2,4-fache – ohne, dass die Grafikkarte aufgerüstet werden muss.

Auch Spieler, die keine AMD-Grafikhardware besitzen, profitieren von der neuen Technologie in Black Desert für PC und Konsole. Das Spiel bietet eine effizientere, hochauflösende Spielumgebung. Pearl Abyss plant, neben AMD FSR noch weitere technologische Innovationen einzuführen, um auch weiterhin hochqualitative Spiele zu entwickeln.

Eine Reihe von Ingame-Events finden in der Zwischenzeit in Black Desert statt. Das Hot Time-Event bietet zusätzliche Talent- und Kampf-EP. Abenteurer, die bis zum 29. September auf die Jagd gehen, können Source of Lightning erhalten, ein besonderer Buff, der 20 zus. Angriffspunkte gegen Monster verleiht.

Quelle: Pearl Abyss