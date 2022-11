Black Desert Online jetzt mit neuem Dungeon Atoraxion: Yollunakia XBU MrHyde am Fr, 18.11.2022, 13:30 Uhr

Pearl Abyss gab nun den Start des dritten Black Desert Online Koop-Dungeons, Atoraxion: Yollunakia, bekannt. Darin erkunden fünf Spieler einen üppig bewachsenen Wald und stellen sich dem tödlichen Endgegner Amaryllos. Des Weiteren kündigte der Entwickler vor Kurzem das Arena of Arsha: Best-in-Guilds-Turnier an, bei dem die besten Teams aus Europa und Nordamerika aufeinandertreffen.



Atoraxion: Yollunakia

In Yollunakia folgen die Spieler der Geschichte von Yollu, dem Architekten des Dungeon. Nach dem Lösen einiger Puzzle stehen sie schließlich Yollus stärkster Waffe gegenüber, dem mechanischen Amaryllos. Nach den beiden vorausgegangenen Atoraxion-Dungeons, optimiert Yollunakia den Entdeckungsprozess und erlaubt es, schneller auf den denn Spielern, den Endgegner zu treffen. Dabei können sie zeigen, was sie in den vorherigen Versionen von Atoraxion gelernt haben.



Die Spieler erhalten durch Abschluss der Quest „Atoraxion: Talibres Träne“ und die Interaktion mit dem der Sol-Magia-Konstruktion Zugang zu Yollunakia. Nach dem Abschluss des Dungeons, erhalten die Spieler Vahas Morgendämmerung, einen besonderen Ohrring, der für ein beträchtliches Plus an Angriffskraft sorgt.



Arena of Arsha: Best-in-Guilds-Turnier

Die Kämpfe der besten Gilden, die Europa und Nordamerika repräsentieren, können auf dem Black Desert-Twitch-Kanal verfolgt werden. In der Arena of Arsha treten Teams aus jeweils drei Spielern gegeneinander an und kämpfen um Ruhm und Ehre. Die Erstplatzierten erhalten Hyper X Headsets mit Black Desert-Design und Ingame-Belohnungen wie „Arshas Beweis“, die Waffe „Der Ruhm Arshas“, fünf „Ehrenvolle Belohnungskisten von Arshas Arena“ und 50.000 Perlen.

Quelle: Pearl Abyss