Black Desert Online jetzt mit Abyss One: Der Magnus XBU MrHyde am Do, 20.10.2022, 21:15 Uhr

Pearl Abyss hat heute Abyss One: Der Magnus in Black Desert Online veröffentlicht. Dieser erlaubt es Spielern, ein anderes Reich zu betreten, das neben der Welt von Black Desert existiert. Außerdem gibt es gruselige Belohnungen bei den Halloween-Events für PC- und Mobile-Spieler.



Der Magnus ist ein Reich außerhalb der Welt von Black Desert und nicht an die Limitationen von Raum und Zeit gebunden. Spieler im Magnus reisen zum Abyss One, wo sie verschiedene Geschichten zu den Anomalien dieser neuen Welt erkunden können. Abenteurer müssen einzigartige Herausforderungen mit ihrem Wissen, Kreativität und der Magnus-exklusiven Ausrüstung bestehen.



Spieler betreten Der Magnus durch Brunnen, die in großen Städten zu finden sind. Dazu zählen Balenos, Serendia und Calpheon. Der Magnus kann auch als Transportationssystem benutzt werden und Gegenstände frei durch Lagerhäuser bewegen.

Quelle: Pearl Abyss