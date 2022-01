Black Desert Online freut sich über Spielerwachstum XBU MrHyde am Do, 13.01.2022, 16:05 Uhr

Pearl Abyss freut sich über einen Anstieg von 230%, was tägliche Spieler in Black Desert Online in Europa und Nordamerika auf dem PC betrifft. Insgesamt gibt es ein globales Wachstum von 165%. Dieser Anstieg folgt einem großen Klassen-Reboot, neuen Inhalts-Updates und Saison-Servern. Im Dezember 2021 wurden 17 der 23 Klassen in Black Desert Online überholt und erhielten neue Talente, verbesserte Fähigkeiten und Schadensfaktoren. Neue Anpassungs- und Aussehens-Möglichkeiten wurden für jede Klasse hinzugefügt, um die einzigartigen Persönlichkeiten hervorzuheben. Zudem wurde die Klassen-Balance verbessert, was Abenteurer besonders freut. Weitere Verbesserungen sollen im PvE helfen.

Quelle: Pearl Abyss