Black Desert Online feiert Valentinstag mit drei Events

Der koreanische MMORPG-Entwickler und Publisher Pearl Abyss startet heute die Feierlichkeiten zum Valentinstag mit spaßigen Ingame-Events. Außerdem erhalten Spieler einen tiefgehenden Einblick in den verbesserten PvP-Modus „Eroberungskrieg”.



Abenteurer erhalten ab sofort in Black Desert Online in drei spaßigen Ingame-Events Belohnungen passend zum Valentinstag. Das Event läuft für zwei Wochen und endet am 22. Februar. Während dem Eventzeitraum sind zudem tolle Boni verfügbar, wie verbesserte EXP-Raten und Drop-Raten von Gegenständen.



Black Desert Online Valentinstagsevents:

Fangt den Schokoladendieb: Ein Kobold hat eure Schokolade gestohlen! Fangt den Kobold in Monster-Zonen und nehmt den „Schokoladenkorb“ wieder an euch. Der Korb bietet eine Chance, verschiedene Gegenstände zu erhalten, darunter 100 x Cron-Stein und Schriftrolle: Beute. Diese Gegenstände werden für eine Reihe an Aktivitäten und Ausrüstungs-Verbesserungen eingesetzt.

Stellt Schokolade mit Liebe her: Erledigt eine Reihe an Ingame-Aktivitäten und Herausforderungen, um die Zutaten für „Mit Liebe erfüllte Schokolade” für die NPCs in Velia, Santo Manzi, Crio und Bahar zu erhalten. Erhaltet ihr mehr als 1.000 Freundschafts-Punkte mit den NPCs, bekommt ihr eine besondere Support-Belohnung.

Schickt einen Brief mit Süßem Geschenk!: Verschickt einen Valentinsbrief an andere Abenteurer, denen ihr danken möchtet. Der Empfänger erhält ein Süßes Geschenk in der Mailbox, das aus Süße Kiste, Süße Antwort und Bitterschokolade besteht. Die Süße Kiste kann zufällig geöffnet werden, um Belohnungen zu erhalten, wie Rat von Valks und Schriftrolle: Reittier-EP. Wenn ihr das Süße Antwort-Item benutzt, könnt ihr einen Liebesbrief an den Absender zurückschicken. Nutzt ihr das Bitterschokolade-Item, erhaltet ihr Energie-Regeneration +20.

Während dem Eventzeitraum profitieren Spieler von einer 50%-verstärkten Rate an Drops für Gegenstände in Monsterzonen. Schatz-Gegenstände sind in verschiedenen Monsterzonen erhältlich. Zusätzlich erhalten Spieler Verstärkungen von 500% Kampf-EP, 50% Talent-EP und 50% Reittier-EP bis zur regulären Maintenance am 14. Februar.

Quelle: Pearl Abyss