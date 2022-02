Black Desert Online feiert den Valentinstag XBU MrHyde am Do, 10.02.2022, 16:50 Uhr

Der südkoreanische Entwickler und Publisher Pearl Abyss hat heute verkündet, dass das Valentinstag-Event in Black Desert Online zurückkehrt. Das Event ist ab sofort verfügbar und wird bis zum 9. März 2022 im Spiel bleiben. Das Event bietet im Zuge einer Verlosung herausragende Belohnungen, um den Valentinstag gebührend zu feiern.



Als Teil des diesjährigen Events werden Spieler wertvolle Login-Belohnungen erhalten, zu denen auch eine liebevoll gefüllte Pralinenschachtel gehört. Nutzer erhalten diese 60 Minuten nachdem sie das Spiel gestartet haben. Spieler können sich pro Tag 10 Boxen verdienen, die anschließend als Lostickets verwendet werden können, um ab dem 16. Februar an Wettbewerben teilzunehmen. Zu den Belohnungen gehören unter anderem eine „Epheria-Karacke“-Kiste, eine TET (IV) Hauptwaffenkiste: Schwarzstern, ein TET (IV) Ohrring der Schwarzen Verzerrung, 5.000 Caphras-Steine sowie eine „Reittierschein: Traumpferd“-Kiste.



Abenteurer, die bei der Verlosung keine dieser Belohnungen erhalten, werden dennoch mit einem süßen Item aus Schokolade belohnt, das gegen andere Gegenstände eingetauscht werden kann, darunter Cron-Steine, ein Verbesserungshilfe-Kit I, eine glänzende Kiste von Shakatu und mehr.



Änderungen am Tempel von Gyfin Rhasia



Black Desert Online gibt dem Tempel von Gyfin Rhasia in der Region Kamasylvia einen neuen Anstrich: die unterirdische Ebene des Tempels wurde zu einem Solo-Jagdgebiet umgestaltet und ist nun mächtiger denn je. Umgeben von uralten Waffen wird der Turm der Transfusion zum Zentrum eines Schlachtfeldes sein, auf dem Spieler ihre besten Strategien und Taktiken anwenden müssen, um sich gegen die Monster zu behaupten. Die Spieler können zudem verschiedene Buffs erhalten, die ihnen wiederum dabei helfen, Monster mit bestimmten Emotionen zu töten. Da der Turm der Transfusion Emotionen absorbiert, besteht eine kleine Chance, dass der Schlächter von Gyfin Rhasia auftaucht. Wenn sie den Boss besiegen können, werden Abenteurer großzügig belohnt. Einen Guide zum Tempel von Gyfin Rhasia gibt es im folgenden Video:

Quelle: Pearl Abyss