Black Desert Online feiert 6-jähriges Jubiläum XBU MrHyde am Fr, 18.02.2022, 14:30 Uhr

Seit seinem Launch in Nordamerika 2016 hat Black Desert Online mehr als 2 Milliarden Dollar erwirtschaftet und wurde mit 40 Millionen Spielern weltweit zu einem der erfolgreichsten MMORPGs überhaupt. Um sich bei der Community zu bedanken, feiert Pearl Abyss den anstehenden 6. Geburtstag des Spiels am 3. März mit einem Monat voller Events.



Die Feierlichkeiten zum 6. Geburtstag von Black Desert Online gingen am 16. Februar los und beglücken Spieler seitdem mit Verlosungen, Item-Drops, Login-Belohnungen, Hot-Time-Buffs und mehr, bevor sie dann am 16. März zu Ende gehen. Am 5. März gibt es einen speziellen Jubiläums-Livestream auf den offiziellen YouTube- und Twitch-Kanälen, bei denen Spieler an lustigen Events teilnehmen und Belohnungen gewinnen können. Abenteuer haben einen ganzen Monat für die Komplettierung der Herausforderungen zum 6. Geburtstag Zeit.



Das erwartet Spieler zum 6. Jubiläum:

Woche 1: Vlentinstags-Event, Hot-Time-Event, Item-Drop-Event, Buff-Event

Woche 2: Extra- Spawns von Garmoth/Vell, 100 Loyalty Shop

Woche 3: Artefakt-Lichtstein-Update, Login-Belohnungen, Jubiläums-Livestream

Woche 4: Besondere Rolle von J, Lifeskill-EXP

Woche 5: Atoraxion 1+1 Belohnungen, Gilden-Login-Belohnungen

Am 2. März feiert die Konsolenversion von Black Desert zudem ihr zweijähriges Crossplay-Jubiläum sowie das dreijährige Jubiläum auf Xbox. Auch zu diesen Anlässen wird es Ingame-Events und Belohnungen geben.

Quelle: Pearl Abyss