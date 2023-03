Black Desert: Neue Klasse Maegu bald auf Konsole spielbar XBU MrHyde am Mi, 29.03.2023, 15:15 Uhr

Was ist besser als einen neuen Charakter in Black Desert Console vorzustellen? Eine neue Season mit Belohnungen mit dazu anzukündigen. Nachdem der Zwillingsklassen-Charakter Wusa letzten Dezember für PlayStation und Xbox erschienen ist, gesellt sich nun am 5. April ihre Schwester Maegu, die Fuchsbeschwörerin, hinzu.



Maegus Fuchsgeistamulett

Maegu gleitet mit einer Vielzahl an Moves und Fähigkeiten daher, bei deren Anblick ihre Feinde besser das Weite suchen sollten. Fähigkeiten wie Fesselnder Geist ermöglichen es ihr, ihr Fuchsgeistamulett zu werfen und die Bewegungen der Gegner zu unterbrechen. Dadurch bekommt sie die Möglichkeit ihnen ihren praktischen Binyeo-Dolch in die Brust zu rammen. Wer eine verstohlene Vorgehensweise bevorzugt, kann mit der Fähigkeit Fuchsgeist: Materialisierung einen Doppelgänger kreieren und jederzeit im Kampf mit ihm Platz tauschen. Egal welche Fähigkeit die Spieler einsetzen, Maegu ist für jede Strategie zu haben.





Neue Klassen, Neue Season, Neue Belohnungen

Black Desert Consoles neue Season-Server kreieren ein faires Spielfeld, indem alle Spieler die Möglichkeit haben, unter den gleichen Umständen ihre Charaktere aufzuleveln. Allerdings sind Season-Server nur während einer Season verfügbar, also heißt es, schnell mitmachen.



Season-Server bieten eine Vielzahl an Vorteilen, wie z. B. Meilenstein-basierte Belohnungen, 24-Stunden Hot-Time-Buffs, spezielle saisonale Challenges im Season-Pass und weitere großartige Belohnungen zum Abschluss.



Ganz neu ist in dieser Season das Angeln. Abenteurer haben die Möglichkeit Season-Server-exklusive Fische gegen saisonale Entwicklungsgegenstände einzutauschen. Durch das Fischen auf den Season-Server erhalten Spieler nicht nur Gegenstände, sondern auch Kampf-EXP.



Maegu bringt satte Rabatte

Konsolen-Spieler können sich auch auf einen großen Frühlings-Sale freuen, mit drei verschiedenen Angeboten für Xbox und PlayStation:

Traveler Package: 5,99€ (um 80% reduziert)

Explorer Package: 14,99€ (um 70% reduziert)

Conqueror Package: €29.99 (um 70% reduziert)



Die Paket-Angebote für PlayStation finden zwischen dem 29. März und 12. April statt. Für die Xbox gibt es das Angebot vom 6. April bis zum 20. April, außerdem erhalten Xbox-Spieler Black Desert Console vom 6. April bis 9. April kostenlos.

Quelle: Pearl Abyss