Black Desert erscheint auf aktuellen Konsolen XBU TNT2808 am Mi, 15.09.2021, 14:30 Uhr

Bisher läuft Black Desert noch über die Abwärtskompatibilität - bald jedoch soll auch eine Version für die Xbox Series X/S herauskommen. Zuvor gibt es aber noch weitere Inhalte, die noch dieses Jahr ihren Weg in das Spiel finden werden. Freut euch auf eine Saison+, einen neuen Weltboss und den zweiten Teil des Atoraxion-Dungeons.

Auf dem PC ist die neue Saison Plus (Saison+) in Black Desert Online gestartet. Die Konsolenversion erhält die neue Saison am 13. Oktober. Saison+ ist ein verstärkter Saison-Server, der nach dem Spieler-Feedback der vergangenen Saison einige Verbesserungen bekommen hat. Saison-Server in Black Desert bieten schnelleres Leveln und Entwicklung der Charaktere als auf den regulären Servern. Auf dem Saison+-Server können Abenteurer Aufgaben aus dem Season Pass und den Black Spirit-Pass erfüllen, wodurch sie mit Tauschscheinen für Waffen belohnt werden. Auch die Wahrscheinlichkeit, Tuvala-Ausrüstung zu verbessern ist erhöht, zudem warten weitere seltene auf die Spieler, wenn sie Hauptquests abschließen.

Ab dem 29. September startet der neue Wachstumspass, mit dem Spieler ihre Ausrüstung leichter verbessern können. Es wird auch neue Wege geben, bestimmte Ausrüstung auf das höchste Level zu bringen, nachdem Spieler den Saison+-Server abgeschlossen haben. Dies hilft ihnen, durch Ingame-Challenges und Inhalte fortzuschreiten.

Zum Start der Saison+ können neue PC-Spieler eine kostenlose Black Desert Online Novice Edition erhalten, wenn sie in der kostenlosen Probezeit ihren Charakter auf Stufe 50 bringen. Um das zu vereinfachen, wird die Probezeit von sieben auf 14 Tage ausgedehnt und läuft vom 15. September bis zum 6. Oktober. Außerdem können Spieler, die Level 56 erreichen und die Awakening- und/oder Succession-Quest abschließen, an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem sie eines von 200 Legendary Bundles gewinnen können. Jedes Bundle hat einen Wert von 250 Euro an Ingame-Inhalten. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Website.

Pearl Abyss hat auch die Q4-Roadmap in einer Ankündigung von Je-seok Jang, Black Deserts Game Design Director, vorgestellt. Die kommenden Inhalte sind unter anderem:

Weltboss Vell, der unter dem Ozean haust

Der zweite Teil von Atoraxion - Sycarakia

Verstärkte Versionen der bekannten Weltbosse

Das Mystische Pferd Doom

Ein neues Anwesen für das Housing

Die neueste Erweiterung, O’dyllita.

Quelle: Pearl Abyss