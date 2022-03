Black Desert erhält zur Feier des Jubiläums neue Inhalte XBU MrHyde am Mi, 02.03.2022, 17:00 Uhr

Black Desert Online hat neue Inhalte für die Spieler vorbereitet: Diese Woche wurden Relikte und Lichtsteine eingeführt, die sie jetzt einsetzen können, um ihre Ausrüstung strategisch zu designen und so mehr Entscheidungsfreiheit zu erhalten.



Relikte und Lichtsteine können durch Dunkle Risse, Weltbosse und Inhalte für Arbeitstalente freigeschaltet werden; außerdem durch das Reinigen unvollkommener Lichtsteine, die von besiegten Monstern fallen gelassen wurden. Spieler können bis zu zwei Relikte mit je zwei Slots für Lichtsteine ausrüsten, was es ihnen erlaubt, sich auf ihre liebsten Statuswerte zu spezialisieren und sie zu kombinieren.



Der heutige Tag markiert außerdem das zweijährige Jubiläum von Crossplay auf der Konsolen-Version von Black Desert sowie das dreijährige Jubiläum der Xbox-Version. Vom 2. bis zum 16. März finden Events zur Feier dieser Jubiläen statt. Spieler erhalten spezielle Belohnungen für den Login und für Herausforderungen, darunter Housing-Gegenstände, Cron-Steine, Luxuriöse Shakatu-Kisten, Caphras-Steine, Vorteilspakete etc.



Wer an den Ingame-Jubiläums-Herausforderungen teilnimmt, kann sich diverse Hot-Time-Buffs verdienen, darunter eine 50% erhöhte Item-Droprate, 400%-Kampferfahrung etc. Black Desert Console beschert den Gilden ebenfalls spezielle Events: Garmoth kann zweimal wöchentlich beschworen werden, um Garmoths Herz zu gewinnen. Zusätzlich gibt es ein Event rund um die Mysteriösen Steine.



Weitere Informationen zu den Jubiläums-Events und Belohnungen gibt es auf der offiziellen Website.

Quelle: Pearl Abyss