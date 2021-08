Bethesda stellt ihr Livestream-Programm für die Gamescom 2021 vor Knuffte am Sa, 28.08.2021, 09:00 Uhr

Aus aktuellem Anlass stellt Bethesda ihre Pläne für die Diesjährige Gamescom vor. Neben dem Livestream-Plan erwarten die Spieler noch weitere Infos zu The Elder Scrolls Online und Fallout 76.

The Elder Scrolls Online – Waking Flame und Feierlichkeiten zum ersten Jahr in ESO

Setzen Sie Ihr Abenteuer Tore von Oblivion fort mit den zwei neuen Verliesen im neuesten DLC Waking Flame. The Elder Scrolls Online: Waking Flame ist bereits verfügbar auf PC/Mac/Stadia und erscheint am 8. September auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5.

Zudem können Sie gerade einige der frühesten Abenteuer aus dem ersten Jahr von ESO erneut erleben im Rahmen des aktuellen Ingame-Events rund um Wrothgar, Kargstein und die Kaiserstadt. Um teilzunehmen, holen Sie sich einfach die Einführungsquest namens „Sand, Schnee und Blut“ aus dem Kronen-Shop oder beim Zelt der Impresaria und reisen Sie dann direkt in eines der drei Gebiete. Die Feierlichkeiten laufen ab sofort und dauern noch bis Dienstag, den 7. September, um 16 Uhr MESZ. Sie können sich dabei Belohnungen, Sammlungsstücke zum Event und Ereignisscheine verdienen, indem Sie Abenteuer in Wrothgar, Kargstein oder der Kaiserstadt bestreiten.

Fallout 76 – Neues von der QuakeCon zu Fallout Worlds, Nuclear Winter, spezielle Angebote bei Murmrgh

In dieser Ausgabe von "Aus dem Vault"

haben wir unsere Fallout 76-Programmpunkte der QuakeCon at Home vom vergangenen Wochenende zusammengefasst. Außerdem werfen wir einen Blick auf unsere Pläne zur Veröffentlichung der Belohnungen für Spieler;innen, die an Nuclear Winter teilgenommen haben, bevor wir den Modus im September entfernen. Zum Schluss gibt es noch Einzelheiten zur heute beginnenden geheimen Auswahl von Murmrgh.

Fallout Worlds

Im Rahmen der QuakeCon at Home, wo wir Neuigkeiten zu vielen unserer Titel, darunter auch Fallout 76, bekannt gegeben haben, haben sich Mark Tucker und Bo Buchanan aus dem Entwicklerteam von Fallout 76 mit uns zusammengesetzt, um darüber zu reden, wie sich Appalachia in diesem Jahr entwickelt hat und wohin die Reise geht mit dem Fallout-Worlds-Update am 8. September.

Nuclear Winter

Wie schon vor einiger Zeit angekündigt, verabschieden wir uns beim Erscheinen des Fallout-Worlds-Updates darüber hinaus vom Nuclear-Winter-Modus. Alle Spieler:innen erhalten für ihre Teilnahme daran Belohnungen, außerdem werden die kosmetischen Gegenstände aus Nuclear Winter auch im Abenteuermodus verfügbar sein. Nachfolgend finden Sie eine vollständige Übersicht darüber, wie und wann Sie diese Belohnungen erhalten können.

Nuclear Winter zu entfernen, war eine Entscheidung, die dem Team unglaublich schwergefallen ist. Wir möchten von ganzem Herzen jedem danken, der an diesem Modus teilgenommen hat – sei es nur für ein Match oder tausend. Wir hoffen, dass die oben erwähnten Belohnungen alle Spieler:innen bei ihren Abenteuern eine Hilfe sein werden, und freuen uns darauf, im nächsten Monat gemeinsam Fallout Worlds zu erkunden.

Murmrghs Angebote

Wenn Ihnen die Legendär-Scheine schon wieder Löcher in die Taschen brennen und Sie sich vom Glück gesegnet fühlen, könnte der Zeitpunkt nicht besser sein, um in Lieferantin Murmrghs Laden an diesem Wochenende ihre geheime Auswahl zu testen. Gehen Sie zum Rusty Pick im Ash Heap und wählen Sie die geheime Auswahl der Lieferantin, um für 60 Legendär-Scheine eine zufällige 3-Stern-Waffe oder ein zufälliges 3-Stern-Rüstungsteil zu erhalten. Dieses Angebot gilt noch bis zum 30. August um 18:00 Uhr MESZ.

Quelle: Bethesda