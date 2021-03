Beste Original-XBOX-Spiele aller Zeiten

Wir haben "Microsofts mächtigen Spielekatalog für die Heimkonsole" zu den besten Original-XBOX-Spielen aller Zeiten verdichtet (das war genauso schwer zu schreiben, wie es für Sie zu lesen war!) Gehören Sie zu den Menschen, die sich auf das Erscheinungsdatum der Xbox Mini eingestellt haben? War Ihre erste Konsole eine XBOX One und Sie sind jetzt auf der Suche nach den Spielen, die der Marke XBOX zum Durchbruch verholfen haben? Sind Sie einfach nur gelangweilt davon, immer die gleichen Neuigkeiten über die Series X zu lesen? In jedem Fall sind Sie hier richtig.



Ich erinnere mich noch daran, als die XBOX zum ersten Mal herauskam, und ich will ehrlich sein: Ich hätte damals nie gedacht, dass sie sich durchsetzen würde. Nintendo und Sony waren die Meister der Heimkonsolen, und Microsoft machte PCs.



Die besten GameCube-Spiele regierten in meinen Augen (auch wenn die PS2 155 Millionen Einheiten verkaufte), und diese neue Konsole versuchte, sich einzuschleichen und ein Stück vom Kuchen zu stehlen. Sie stahl nicht nur den Kuchen, sondern fraß ihn ganz auf, backte ein paar ziemlich krasse Fortsetzungen und wurde zu einem bekannten Namen.



Bis heute ist die Begeisterung für diese Spielekonsole ungebrochen.

Doom

Es stellt sich heraus, dass der Mars im Jahr 2145 ziemlich gruselig ist! Doom 3 ist der wahrgewordene Traum eines jeden Monsterjäger-Liebhabers, mit mehr Sci-Fi-Themen, als man mit einem kosmischen Stock anfassen kann. Eine wissenschaftliche Einrichtung, die mit Teleportation und verrückten Waffen herumspielt, öffnet ein Portal in die Hölle. Dämonen durchbrechen das Portal und überschwemmen den Mars, verstecken sich in jeder Ecke und warten nur darauf, den Spieler in Stücke zu reißen.

Sonst wäre es ja kein Doom-Spiel! Das einzige, was wirklich zählt, ist, dass Doom 3 ein Doom-Spiel durch und durch ist. Der Spieler bewegt sich durch gruselige Level, während er Horden von Dämonen, Ghouls und Zombies in die Luft jagt.

Mercenaries: Playground of Destruction

Die Spiele von LucasArts sind jedes Mal ein Volltreffer, und Mercenaries: Playground of Destruction ist auch heute noch ein außergewöhnliches Spiel! Vor Fortnite oder PUBG strömten Gamer zum Playground of Destruction, einem der besten Original-Xbox-Spiele, um Dampf abzulassen. Es ist ein Open-World-Abenteuer, in dem Explosionen und schwere Artillerie 99 % der Action ausmachen. Das Spiel selbst dreht sich um einen fiktiven Krieg mit Nordkorea, Russland und drei weiteren Nationen. Gruselig: Der Spieler muss Missionen erfüllen und dabei versuchen, einen Atomkrieg zu verhindern. Klingt, als könnte das in nicht allzu ferner Zukunft Realität werden!

Blinx

Der nächste Charakter in unserer Liste der besten Original-Xbox-Spiele ist eine Katze, die auf der Mission ist, die Zeit selbst zu retten, und bleibt damit beim Thema Zeitreise. Katzen haben anscheinend 9 Leben, aber diese hier kann zurückspulen, vorspulen und die Zeit ganz anhalten, was bedeutet, dass sie so gut wie unsterblich ist.

Blinx ist ein Agent in der Time Factory, einer Einrichtung, die Störungen in der Zeit behebt, bevor sie zu Zeitmonstern mutieren. Wenn zu viele Zeitmonster eindringen und in einer der Dimensionen unter der Obhut der Fabrik Chaos anrichten, wird die Zeit angehalten und die Bewohner in der Zeit eingefroren. Blinx: The Time Sweeper füllt den Friendly-Platformer-Raum im Xbox-Katalog. Fans von Spyro- und Mario-Spielen auf ihren jeweiligen Konsolen werden zweifellos Blinx' Eskapaden und die seltsamen und wundersamen Monster, die sich ihm in den Weg stellen, lieben.

Und obwohl Luigi jetzt vielleicht der berühmteste Staubsauger-schwingende Charakter in einem Computerspiel ist, hat Blinx' tonnenweise coole Features, die den Spielern helfen, verschiedene Aufgaben zu erfüllen oder bestimmte Abschnitte zu wiederholen.

Star Wars

Star Wars-Titel sind meiner Meinung nach immer ein Gewinner, und das nächste Spiel in unserer Liste der besten Original-XBOX-Spiele war eines der allerbesten. Eine neue fesselnde Geschichte, interessante Charaktere und Lichtschwerter - was kann man daran nicht lieben! Dieses Spiel hat einen ähnlichen Stil wie Jade Empire und die Welten sind genauso atemberaubend und reichhaltig gestaltet. Es spielt 4.000 Jahre vor der Gründung des Galaktischen Imperiums. Die Sith versuchen immer noch, die Jedi auszulöschen und andersherum. Die Charaktere können sich entweder der hellen oder der dunklen Seite der Macht zuwenden, während sie im Spiel voranschreiten. Es hängt alles von Ihren Handlungen und den Leuten ab, mit denen Sie interagieren.

Aber seien wir mal ehrlich: Sich der dunklen Seite zuzuwenden, muss doch viel cooler sein, oder? Wir überlassen die Wahl Ihnen! Testen Sie die Games und gönnen Sie sich wahre Spielfreude! Sie werden es bestimmt nicht bereuen!

