Bekannte Sprecher in SacriFire

Ihr fragt euch, wen ihr im Rollenspiel SacriFire zu hören bekommt? Die Stimmen der fünf Hauptcharaktere habt ihr vielleicht schon in anderen Medien gehört. Wie sie klingen, könnt ihr spätestens 2022 unter anderem auf der Xbox Series X/S und Xbox One checken.

Aber wer versteckt sich überhaupt dahinter?

Ezekiel Ridan wird von David Matranga vertont. Der vielversprechende Soldat ist gefangen in einem Kampf zwischen Entitäten jenseits seiner Vorstellung. Den Sprecher kennt ihr vielleicht aus Attack on Titan, Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?, Fairy Tail und My Hero Academia.

Bei Azura handelt es sich um eine mysteriöse und chaotischew Gestalt, die kürzlich in der Stadt Antioch auftauchte. Ihre Motive und Verbindungen zu kürzlichen Ausbrüchen von Ketzerei müssen noch enthüllt werden. Als Sprecherin kommt Dawn M. Bennett zum Einsatz, die ihr vielleicht aus Wonder Egg Priority, RWBY, Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story, Fairy Tail, Ace Attorneyund vielen anderen Speilen und Anime-Serien kennen könntet.

Morgan Laure kennt ihr vielleicht aus Fruits Basket, Black Clover, Danganronpa 3: The End of Kibougamine Gakuen - Zetsubou-hen und Attack on Titan: Junior High. Sie spricht Ava Valeri, eine kollegiale Kriegerin und einen aufstrebenden Stern der Kirche von Sheol.

Zephaniah Milto ist ein charismatischer und witziger Kämpfer. Gesprochen wird er von Anthony Sardinha, der schon in Meta Runner, Hellsing Ultimate Abridged und Dragon Ball Z Abridged mitwirkte.

Zuletzt wirkt noch Tiana Camacho mit, die schon in Pathfinder: Kingmaker, Hero Mask, Shironeko Project: Zero Chronicle und Cells at Work! Code Black ihre Talent zur Schau stellte. Im Spiel spricht sie Cassandra Ducane, eine alberne, verwöhnte Noble, die vor allem für ihren Wohlstand und ihre stumpfe Natur bekannt ist.

Ganz schön viel Stoff für eine News, oder? Aber so wirklich etwas übers Spiel habt ihr noch nicht erfahren. Also haben wir noch die Hauptfeatures für euch:

Dynamische Kämpfe : Das Kampfsystem bietet Echtzeit und rundenbasierte Stile, um eine flüssige Erfahrung zu liefern, die gleichzeitig herausfordernd aber befriedigend daherkommt. Kämpft mit Begleitern, wählt verschiedene Waffen, zielt auf verschiedene Körperteile der Gegner und kombiniert Attacken.

: Das Kampfsystem bietet Echtzeit und rundenbasierte Stile, um eine flüssige Erfahrung zu liefern, die gleichzeitig herausfordernd aber befriedigend daherkommt. Kämpft mit Begleitern, wählt verschiedene Waffen, zielt auf verschiedene Körperteile der Gegner und kombiniert Attacken. Hochqualitative Präsentation : Der Mix aus Pixel Art und 3D-Grafiken erlaubt die Kombination aus Retro-Grafiken und innovativen digitalen Effektzaubereien. Handgezeichnete und animierte Charaktere fügen sich bestens in 3D-modellierte Umgebungen ein.

: Der Mix aus Pixel Art und 3D-Grafiken erlaubt die Kombination aus Retro-Grafiken und innovativen digitalen Effektzaubereien. Handgezeichnete und animierte Charaktere fügen sich bestens in 3D-modellierte Umgebungen ein. Moralisch komplex : Die originelle Story zielt darauf ab, sowohl RPG-Standards zu respektieren als auch aufzubrechen. Man weiß also nie, was einen erwartet, auch wenn man sich bei den liebevollen Charakteren wie zu Hause fühlt.

: Die originelle Story zielt darauf ab, sowohl RPG-Standards zu respektieren als auch aufzubrechen. Man weiß also nie, was einen erwartet, auch wenn man sich bei den liebevollen Charakteren wie zu Hause fühlt. Eine Geschichte zweier Welten : Reist zwischen der belebten unterirdischen Stadt Antioch und dem idyllischen spirituellen Paradies Erebus. Das Spieluniversum verbindet Fantasy und Science-Fiction.

: Reist zwischen der belebten unterirdischen Stadt Antioch und dem idyllischen spirituellen Paradies Erebus. Das Spieluniversum verbindet Fantasy und Science-Fiction. Elaborierte Gameplay-Systeme : Nehmt die diversen Kampfdisziplinen an, craftet Waffen, löst Rätsel und geht kreative Dungeons an.

: Nehmt die diversen Kampfdisziplinen an, craftet Waffen, löst Rätsel und geht kreative Dungeons an. Originelle Musik und professionelles Voice Acting: Der Soundtrack stammt von Game Audio Factory und aus der Feder des legendären Motoi Sakuraba. Dank Sound Cadence Studis wird der erinnerungswürdige Cast zum Leben erweckt.

Quelle: Pixelated Milk