Befindet sich ein Scream-Videospiel in Entwicklung?

Derzeit gibt es in der Gerüchteküche viele Diskussionen um ein potentielles Scream-Videospiel. Nun heizt der Leaker The Tipster diese Gerüchte weiter an. Angeblich will er erfahren haben, dass sich ein solcher Titel zur Filmserie Scream bei Supermassive in Arbeit befindet.

Der Entwickler würde schon mal passen, da sich dieser für Horrorspiele wie Until Dawn oder auch das jüngst erschienene The Quarry verantwortlich zeichnet.

since it's being discussed online...



based on what i heard back in May there is indeed a game based on the Scream franchise in development. I never heard of a developer at the time but in all honesty Supermassive Games lines up pretty well. pic.twitter.com/5xycWfNhZH