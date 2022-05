Befindet sich ein neues Mafia Prequel bei Hangar 13 in Entwicklung? XBU ringdrossel am Mo, 09.05.2022, 10:00 Uhr

Das Magazin Kotaku will aus vertraulichen Quellen erfahren haben, dass Hangar 13 bereits am Prequel zu Mafia arbeiten soll. Demnach trägt der neue Teil den Codenamen Nero und wird im Hangar 13-Studio in Brighton erschaffen. Zeitlich soll das Prequel vor der Mafia-Trilogie angesiedelt sein und mit der Unreal Engine 5 umgesetzt werden.

Dieses Gerücht wurde allerdings noch nicht von offizieller Seite bestätigt.

Quelle: Kotaku