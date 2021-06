Batora: Lost Haven wird 2022 von Team17 veröffentlicht XBU TNT2808 am Sa, 26.06.2021, 15:00 Uhr

Team17 hat heute bekanntgegeben, dass man das kosmische Action-RPG Batora: Lost Haven von Stormid Games im nächsten Jahr auf Konsolen und dem PC veröffentlichen wird. Passend dazu gab es auch einen neuen Trailer zu bestaunen.

In Batora: Lost Haven erwartet uns ein globales Desaster auf der Erde. Als Folge dessen werden wir als Spieler ein Abenteuer in den Sternen erleben. Eine reichhaltige und verzweigte Erzählung erwartet uns, in der wir uns entscheiden und mit Konsequenzen leben müssen. Es kombiniert zudem Hack & Slash mit Twin-Stick Shooter-Kämpfen.

Das erwartet euch ebenfalls:

Tiefe, verzweigte Erzählung : Entfesselt eine interplanetare Reise als einzige Person, die die Erde vor dem Untergang bewahren kann.

: Entfesselt eine interplanetare Reise als einzige Person, die die Erde vor dem Untergang bewahren kann. Einzigartige "Nature Switch"-Mechanik : Gleicht mentale und physikalische Fähigkeiten aus, um feindliche Umgebunden und Gegner zu überwältigen, um die Story voranzutreiben.

: Gleicht mentale und physikalische Fähigkeiten aus, um feindliche Umgebunden und Gegner zu überwältigen, um die Story voranzutreiben. Nichtlineares, reagierendes Storytelling : Deine Entscheidungen verändern das Schicksal des Universums und aller Kreaturen darin. Wirst du ein Eroberer oder Verteidiger sein?

: Deine Entscheidungen verändern das Schicksal des Universums und aller Kreaturen darin. Wirst du ein Eroberer oder Verteidiger sein? Wunderschöner Retro-Sci-Fi-Artstyle: Genießt farbenfrohe, faszinierende Planeten und handgezeichnete Grafiken, inspiriert durch Sci-Fi-Kunst der 1950er.

Quelle: Team17