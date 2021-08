Barry the Bunny hüpft schon bald auf Konsolen XBU TNT2808 am Mi, 11.08.2021, 12:15 Uhr

Schon übermorgen, am 13. August, erscheint Barry the Bunny für alle gängigen Konsolen, also auch die Xbox One und Xbox Series X/S. Beim Spiel handelt es sich um einen herausfordernden 2D-Platformer rund um einen Hasen der Karotten liebt und Brücken baut.

Erkundet hübsche 2D-Landschaften und helft Barry dabei, zu gehen, zu springen und Items einzusammeln oder zu werfen, um durch jedes Level zu kommen. Barry reist durch vier verschiedene Welten, erledigt Feinde, stellt sich gefährlichen Fallen, bezwingt herausfordernde Platforming-Level und sammelt genug Holz, um neue Brücken zu bauen.

Wird Barry alle Brücken reparieren, damit die kleinen Häschen nach Hause zurückkehren können?

Diese Features erwarten euch:

Klassisches 2D-Platformer-Gameplay

Erkundet vier verschiedene einzigartige Gebiete

Farbenfroher 8-bit Grafikstil

Lebhafte Chiptune-Musik

Immer schwierigere Level

Barry the Bunny erscheint für 4,99 € am 13. August für die Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5.

Quelle: Ratalaika Games