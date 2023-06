Baldurs Gate 3: Konsolenversion erscheint etwas später XBU ringdrossel am Fr, 30.06.2023, 11:15 Uhr

Anscheinend will man mit dem Release von Baldurs Gate 3 nicht in das Fahrwasser von Starfield geraten. Daher wird der PC-Release für das Spiel vom 31. August auf den 3. August 2023 vorgezogen. Die PS5-Version erscheint erst am 6. September. Die Version der Xbox Series wird laut einem Bericht von IGN ebenfalls nachgeliefert.

Man will gewährleisten, dass der geteilte Bildschirm auf Xbox Series S und Xbox Series X gleichermaßen gut funktioniert.

"Wir haben bereits viel Zeit investiert und wollen sicherstellen, dass wir die Xbox-Version erst veröffentlichen, wenn sie soweit ist. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden", erklärt das Dev-Studio Larian gegenüber IGN.

Baldurs Gate 3 erscheint für Xbox Series, PS5 und PC

