Bald auch für die Xbox Series X/S - Biomutant kommt XBU TNT2808 am Mi, 06.07.2022, 18:15 Uhr

Biomutant bezeichnet sich selbst als Wung-Fu-Fabel Rollenspiel - kann man so stehen lassen! Gar nicht mehr lange, dann könnt ihr das Spiel sogar in neuer Pracht spielen. Warum? Ab dem 06. September gibt es das Spiel dann auch für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Schneller, geschmeidiger und schöner als je zuvor! Die Version bietet unter anderem native 4K-Auflösung, ultra-schnelle Ladezeiten, HDR-Support und bis zu 60 FPS.



Biomutant erscheint für for PlayStation 5 und Xbox Series X/S am 06. September 2022 und wird für eine UVP von 39,99 € angeboten. Besitzer der Versionen für PlayStation 4 oder Xbox One können diese kostenlos auf die neue, verbesserte Version upgraden (Achtung: Nur von PlayStation zu PlayStation beziehungsweise von Xbox zu Xbox) und sogar die existierenden Spielstände weiterverwenden.

Technische Details von Xbox Series S/X:

Wähle zwischen drei Grafik-Modi:

• Qualität: 30 FPS bei 4k-Auflösung (1440p bei der Series S)

• Entfesselte Qualität: über 40 FPS, durchschnittlich 50-60 FPS, bis zu 4k-Auflösung (1440p bei der Series S)

• Leistung: 60 FPS @ 1440p (1080p bei der Series S)



Wenn du bereits die Xbox One-Version besitzt, kannst du kostenlos auf diese erweiterte Version upgraden und sogar deine Xbox One-Spielstände mitnehmen!

Technische Details der PlayStation®5-Version:

Wähle zwischen drei Grafik-Modi:

• Qualität: 30 FPS bei 4k-Auflösung

• Entfesselte Qualität: über 40 FPS, durchschnittlich 50-60 FPS, bis zu 4k-Auflösung

• Leistung: 60 FPS @ 1440p



BIOMUTANT auf der PS5 entfesselt nicht nur die Frameraten, sondern auch die Power von DualSense. Mit haptischem Feedback, adaptiven Triggern, Bewegungssteuerung und Lautsprechersound tauchst du noch tiefer ins Spiel ein. Darüber hinaus bieten die PlayStation-exklusiven Activity Cards eine Vielzahl von Möglichkeiten, um direkt in BIOMUTANT einzusteigen. Wenn du bereits die PlayStation 4-Version besitzt, kannst du kostenlos auf diese erweiterte Version upgraden und sogar deine PS4-Spielstände mitnehmen!

Quelle: THQ Nordic