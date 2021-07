Bai Qu: Hundreds of Melodies erscheint für die Xbox XBU TNT2808 am Do, 08.07.2021, 12:30 Uhr

Lust auf einen bittersüßen Visual Novel für Konsolen, unter anderem die Xbox One und Xbox Series X/S? Dann könnte Bai Qu: Hundreds of Melodies genau richtig für euch sein. Erscheinen wird der Titel am 09. Juli, rund 9,99 € werden fällig.

Während Wei Qiuwu seinen kranken Vater besucht, trifft er zufällig auf ein Mädchen, das Konzertina spielt. Obwohl unwahrscheinlich, freundet er sich schnell mit der Musikerin Li Jiayun an. Beide ergänzen sich gegenseitig.

Mithilfe der Krankenschwester Yang Qin und der Highschool-Schülerin He Jia entfaltet sich die Story rund um Li Jiayun.

He Jia, Wei Qiuwu und Li Jiayun Sie besuchen gemeinsam neue Orte, treffen neue Menschen und teilen neue Erfahrungen. Sie werden ein untrennbares Trio und gute Freunde, bis eines Tages Yang Qin gegenüber Wei Qiuwu eine grausame Wahrheit hinter dem Märchen enthüllt.

Die Features:

Eine Story mit rund 8 bis 12 Stunden

Verschiedene Wege und Enden

Es gibt keine absolut richtigen oder falschen Entscheidungen, verschiedene Enden enthalten verschiedene Botschaften

Hübsche und realistische Hintergründe, real aufgenommene Hintergrundgeräusche

Über 20 wundervolle Hintergrund-Musikstücke mit verschiedenen Genres

Eine außergewöhnliche Story rund um Liebe und Pflege im alltäglichen Leben

