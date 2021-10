Awakened Update für Bless Unleashed veröffentlicht XBU TNT2808 am Fr, 15.10.2021, 12:00 Uhr

Für Bless Unleashed kam gestern auf der PlayStation 4 und Xbox One ein Update heraus, das auf den Namen Awakened hört. Im Kern verbessert es vor allem die Anpassungsmöglichkeiten und überarbeitet das Blessing und Skills-System.

Auch neue Fähigkeiten und Blessings wurden hinzugefügt. Außerdem erwartet euch ein Fusion-System für Waffen- und Rüstungsverbesserungen und schwerere Versionen von bereits existierenden Bossen - Semi-Elite Bosse und die neuen Twisted Bosse kommen jetzt mit Zeitlimit und spawnen mit verschiedenen Fähigkeiten und Angriffsmustern.

Zuletzt wurde am Matchmaking gedreht, ihr könnt jetzt für mehrere Dungeons gleichzeitig warten und NPCs helfen euch in spezifischen Regionen des Spieles und wachsen an Stärke an eurer Seite.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment