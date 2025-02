Avowed ist jetzt auf Xbox erhältlich XBU MrHyde am Mi, 19.02.2025, 13:00 Uhr

Das First-Person-Fantasy-RPG Avowed von Obsidian Entertainment und den Xbox Game Studios ist ab sofort verfügbar. Erkunde das mysteriöse und wunderbare Land der Lebenden, eine geheimnisvolle Insel voller Abenteuer und Gefahren. Als Abgesandter von Aedyr bist Du auserwählt, um Gerüchten über eine sich ausbreitende Seuche nachzugehen, die alles zu zerstören droht.



Kombiniere Schwerter, Schusswaffen, Zaubersprüche und Schilde, um Dir Deinen Weg zu erkämpfen. Erkunde viele verschiedene Umgebungen und Landschaften, jede mit ihrem eigenen einzigartigen Ökosystem. Kämpfe an der Seite von verschiedenen Kreaturen, die alle über einzigartige Fähigkeiten verfügen.



Avowed unterstützt Xbox Play Anywhere: Wenn Du also das Spiel über den Store auf Xbox oder Windows kaufst, kannst Du es sowohl auf Xbox als auch Windows PC ohne zusätzliche Kosten spielen und Deine Spielfortschritte sowie Erfolge werden auf Xbox und Windows PC gespeichert.



Wenn Du Avowed im Battle.net oder auf Xbox erwirbst oder eine Xbox Game Pass-Mitgliedschaft (nur PC oder Ultimate) hast und deine Battle.net- und Xbox-Konten verbindest, kannst du es auch via Battle.net, auf Xbox und in der Xbox App für Windows ohne zusätzliche Kosten spielen. Avowed lässt Dich dort weitermachen, wo Du aufgehört hast, und Du kannst alle Deine Spielstände, Spiel-Add-Ons und Erfolge mitnehmen.

Quelle: Xbox Game Studios