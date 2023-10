Avatar: The Last Airbender ist nun erschienen XBU MrHyde am Mi, 04.10.2023, 16:00 Uhr

Wasser, Erde, Feuer, Luft… diese Elemente beherrscht man in Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance, das jetzt für Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC über Steam erhältlich ist. In dem epischen Abenteuer der preisgekrönten Nickelodeon-Originalserie „Avatar: Der Herr der Elemente” begleiten die Spieler Aang auf seiner Reise zur Beherrschung der Elemente in diesem Action-Adventure für Einzelspieler und Koop-Spieler.



Die Spieler erleben unvergessliche Momente aus der Avatar-Serie, während sie lustige und herausfordernde Rätsel lösen, die auf den vier Elementen basieren. Sie erkunden wichtige Orte in den vier Nationen, interagieren mit bekannten Charakteren der Serie, erledigen Nebenquests, verbessern ihre Fähigkeiten und müssen die Gegner aus der Feuernation besiegen. Man kann sich den Herausforderungen alleine oder gemeinsam in einem spannenden lokalen oder Online-Koop-Modus für zwei Spieler mit neun verschiedenen Charakteren stellen.

Quelle: GameMill Entertainment