Avalanche Studios zeigen erstmals Contraband XBU TNT2808 am Mo, 14.06.2021, 14:45 Uhr

Die Avalanche Studios kennen wir vor allem von der Just Cause-Reihe und Mad Max. Ihr neuer Titel, Contraband, entführt uns in die fiktionale Welt Bayan in den 1970er-Jahren. Wie es scheint, will man besonders Gebrauch von den Fähigkeiten der Xbox Series X machen.

Ein Release auf der Xbox One ist damit zwar nicht ausgeschlossen, wir gehen aber eher nicht davon aus. Wann der sein könnte? Wir tippen auf frühestens 2023. Immerhin wissen wir, dass es sich um eine Art Paradies für Koop-Schmuggeleien handeln soll. Wir sind gespannt und legen euch den Trailer ans Herz.

Quelle: Microsoft