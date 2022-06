Autobahn Police Simulator 3 erscheint schon bald XBU MrHyde am Fr, 10.06.2022, 13:30 Uhr

Am 23. Juni 2022 wird der Autobahn Police Simulator 3 für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC via Steam digital veröffentlicht. Hier gibt es erste Szenen im Trailer für euch zu sehen.

Quelle: Aerosoft GmbH