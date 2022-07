August ist der Monat von Cursed to Golf XBU TNT2808 am Fr, 08.07.2022, 14:15 Uhr

Ab dem 18. August seid ihr zum Golfen verdammt - in Cursed to Golf für PC, Switch, PlayStation, Xbox One und Xbox Series X/S. Es erwartet euch ein Mix aus 2D Roguelite und Golfspiel.

Natürlich gibt es da auch außergewöhnliche Fähigkeiten, verschiedene Umgebungen, herausfordernde Bosse und einen fetzigen Soundtrack. Wen ihr spielt? Na, einen Fast-Golf-Champion, der beim letzten Loch eines großen Turniers einfach stirbt und nun vier verfluchte 18-Loch-Kurse bestehen muss, um ins Leben zurück zu finden.

Quelle: Thunderful