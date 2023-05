Aufstrebende Blockchain-Spiele für Xbox

Die Gamingindustrie ist ständig in Bewegung und Innovation ist der Schlüssel zu ihrem kontinuierlichen Wachstum. Ein neuer Trend in diesem dynamischen Umfeld ist die Einführung von Blockchain in die Welt der Spiele, insbesondere auf der Xbox. Diese Revolution verändert nicht nur das Konzept traditioneller Ansätze, sondern geht viel tiefer in neue Möglichkeiten, die grundlegende Entwicklungen im Gaming beeinflussen könnten.

Eine Revolution im Gaming

Die Einführung der Blockchain-Technologie in die Gamingindustrie hat das traditionelle Spielmodell verändert und bietet neue Ansätze und Perspektiven. Seit ihren Anfängen in Spielen wie Crypto Kitties hat die Blockchain-Technologie in der Spieleindustrie einen langen Weg zurückgelegt. Heute gibt es Hunderte von Blockchain-basierten Spielen und viele große Spieleentwickler erforschen Möglichkeiten, Blockchain in ihre Games zu integrieren.



Auch die Monetarisierung des Gameplays hat eine neue Bedeutung erhalten. Obwohl dies nur ein Aspekt neuerer Entwicklungen ist, verwenden Play-to-Earn-Spiele native Token, um die Gamingwirtschaft zu unterstützen. Die Spieler können In-Game-Währungen kaufen, tauschen, verkaufen und damit spielen. Einige Spiele erfordern eine Anfangsinvestition, während andere kostenlos gespielt werden können.



Dies ist jedoch nicht der einzige Trend, den Kryptowährungen in der Gaming- und insbesondere der iGaming-Szene beeinflussen: Vor allem bei Online-Casinos zeigt sich, dass Kryptos im Bereich der Unterhaltungsindustrie an Bedeutung gewinnen. So zeigen die Erfahrungen von BC.Game, dass die Nutzer heute definitiv von den Vorteilen der Blockchain profitieren wollen. Dies ist auch in anderen Bereichen des Gamings deutlich erkennbar.



Blockchain bringt Transparenz, Schnelligkeit und Vertrauen in das Online-Gaming, wovon nicht nur die Gaming-Branche profitiert. Hervorzuheben sind auch Marktplätze, auf denen Nutzer ihre digitalen Assets handeln können.



Die Blockchain-Technologie ermöglicht es Spielern zudem, durch eine transparente und unveränderliche Aufzeichnung der Transaktionen Werte in Form von Ingame-Gegenständen zu schaffen und zu behalten. In herkömmlichen Spielen befinden sich alle Gegenstände und Charaktere im Besitz des Spieleentwicklers. Sie können ohne wirkliche Kontrolle des Spielers gelöscht oder verändert werden.

NFTs als Eigentum

Mit der Blockchain-Technologie können Spieler jedoch tatsächlich Eigentümer von Gegenständen und Charakteren werden. Dies wird durch Non-Fungible Tokens (NFTs) ermöglicht, einzigartige digitale Vermögenswerte, die auf der Blockchain gespeichert werden. Jeder Gegenstand oder Charakter kann als NFT ausgegeben und dann von Spielern gekauft, verkauft oder getauscht werden.



Die Blockchain ermöglicht auch neue Monetarisierungsmodelle für Spiele. In diesen Spielen können Gamer durch das Spielen Kryptowährung oder In-Game-Token verdienen, die dann gegen echtes Geld eingetauscht werden können.



Die Variation des Einflusses der Blockchain und die Möglichkeiten, die ihre Nutzung mit sich bringt, werden anhand populärer Games aufgezeigt:

Stormrite: Es handelt sich um ein Rollenspiel (RPG), das die Spieler in das magische Land Redreach einlädt. Der Entwickler ist Partner von Enjin, einem Pionier im Bereich NFT-Spiele, der die Technologie in Stormrite integrieren wird. HeroCatGamefi: Der Multiplattform-Titel und ein Play-to-Earn-Spiel, bei dem die Spieler durch regelmäßiges Spielen Krypto verdienen. Als NFT+DEFI-Spiel lädt HeroCatGamefi die Spieler dazu ein, neue Haustiere zu kaufen, um Hero Cat Tokens zu gewinnen. Alpha Kombat: Alpha Kombat ist ein NFT-Play-to-Earn-Kampfspiel, das für Xbox One und Xbox Series X erhältlich ist. In Alpha Kombat tauchen die Spieler in eine Welt der Kryptosphäre ein und verdienen passives Einkommen, indem sie gegen andere Spieler kämpfen. Project Quantum: Dabei handelt es sich um einen Ego-Shooter, der auf der Unreal Engine 5 aufbaut und von einem Kryptosystem angetrieben wird. Project Quantum stellt die Kryptowährung in den Mittelpunkt und lädt die Spieler zu einem aufregenden FPS-Erlebnis ein. Chainmonsters: Dies ist ein weiteres beliebtes NFT-Spiel, das auf mehreren Plattformen, einschließlich der Xbox, verfügbar ist. Es handelt sich um ein Online-Rollenspiel, bei dem die Spieler verschiedene Monster sammeln und in die Welt des Handels und des Kampfes eintauchen können.

Fazit

Die Integration der Blockchain-Technologie in das Gaming hat eine völlig neue Welt der Möglichkeiten eröffnet. Durch die Möglichkeit, während des Spielens Geld zu verdienen, wird das Spielerlebnis nicht nur unterhaltsamer, sondern unter Umständen auch finanziell lukrativer.

Quelle: XBU