Asphalt 9: Legends gibt jetzt Vollgas XBU MrHyde am Di, 07.09.2021, 12:30 Uhr

Mit Asphalt 9: Legends ist Ende letzter Woche ein bekannter PC-Titel für die Xbox Series X|S und Xbox One erschienen. Die Xbox-Gamer haben Zugriff auf besondere Features, beispielsweise eine Xbox-gebrandete Autofolie sowie auf die Option Cross-Save und –Play in der Windows PC-Version von Asphalt 9: Legends. Die Gaming Community der Xbox Serie X genießt Asphalt 9: Legends exklusiv in nativen 4K bei 120 FPS. Inhaltlich bietet Asphalt 9: Legends für die Xbox Series X|S und Xbox One alle Leistungen, die auch in der Windows- und in den Versionen für mobile Endgeräte zur Verfügung stehen.



„Der Start von Asphalt 9: Legends für Xbox ist für uns bei Gameloft ein großer Erfolg“, sagt Guilherme Lachaut, SVP Strategic Partnerships bei Gameloft. „Wir stellen Asphalt 9: Legends bereits für eine Vielzahl von Geräten und Konsolen zur Verfügung. Die Veröffentlichung auf der Xbox X|S und Xbox One bringt uns unserem Ziel näher – wir wollen mit unseren Games Plattformen verbinden und mehr Spieler und Spielerinnen erreichen und überzeugen. Diese Versionen werden für neue und wiederkehrende Spieler und Spielerinnen die wahre Freude sein. Diejenigen, die auf der Suche nach einem rasanten 4K 120FPS-Erlebnis sind, können sich auf einen visuellen Hochgenuss freuen!“

Quelle: Gameloft SA