Ashwood Valley lässt euch als magisches Kind auf Rettungsmission gehen XBU ringdrossel am Mi, 05.03.2025, 09:15 Uhr

RedDeer.Games kündigt mit Ashwood Valley ein neues Farming-Spiel mit magischem Twist an! Dieses pixelige Abenteuer vom Team hinter Tell Me Your Story und Cook for Love bringt euch in diesem Jahr auf eine besondere Mission.

In Ashwood Valley übernehmt ihr die Rolle eines magisch begabten Kindes, das seinen Geschwisterteil vor einer dauerhaften Verwandlung in eine flauschige Katze retten muss. Alles begann, als Draco und Luna beim Zaubern ein Portal öffneten und plötzlich in einer anderen Welt landeten. Hier dürft ihr entscheiden, welchen der beiden ihr spielen wollt – der andere verwandelt sich leider in einen Stubentiger!

Nun liegt es an euch, das mysteriöse Ashwood Valley zu erkunden und einen Weg zu finden, den Zauber zu brechen. Doch zuerst müsst ihr ein verfallenes Haus wieder auf Vordermann bringen und verlorene Werkzeuge finden. Zum Glück sind die Spinnweben leicht zu entfernen, Bodenlöcher reparierbar und die Mäuse überraschend freundlich!

Nach den Aufräumarbeiten erwartet euch der rosafarbene Frühling von Ashwood Valley mit seinen alten Wegen und naturbelassenen Ebenen. Die interessanten Bewohner der verstreuten Häuschen – wie die schokoladenliebende Bürgermeisterin Emma oder der Geschichtenerzähler und Fischer Mr. Olaf – halten spannende Quests und Aufgaben für euch bereit.

Die wilden Tiere, die in Gruppen umherstreifen, können gestreichelt und gefüttert werden. Besonders spannend: Durch Fütterung zeigen sie ihre einzigartigen Formen wie Pilz-Hühner oder Erdbeer-Kühe! Das Futter stammt aus eurem eigenen Garten, den ihr das Jahr über pflegen könnt – außer im Winter, wenn ihr euch voll aufs Sammeln von Leckereien konzentrieren müsst.

Um eure tierischen Freunde wirklich kennenzulernen, müsst ihr das Herz des Waldes finden – ein magischer Ort, der vielleicht den Schlüssel zur Rettung eures Geschwisterteils birgt...

Ashwood Valley erscheint in diesem Jahr für Xbox Series, Nintendo Switch und PlayStation.

Quelle: RedDeer.Games