Arkham Horror: Mother's Embrace hat jetzt einen Releasetermin XBU ringdrossel am Mi, 24.02.2021, 10:45 Uhr

Die Jungs von Asmodee Digital geben an, daas das kommende Adventure Arkham Horror: Mother's Embrace am 23. März für 19,99 Euro in Europe auf den Markt kommt. Es handelt sich dabei um ein Ermittlungsspiel, das im rundenbasierten Kampf in HP Lovecrafts Cthulhu-Universum angesiedelt ist.

Quelle: Asmodee Digital