Arietta of Spirits lädt zum Erkunden ein XBU TNT2808 am So, 13.06.2021, 12:00 Uhr

Charmantes Adventure? Check! Schöne Story? Check! Cooles Gameplay und schnelle Kämpfe? Double Check! Arietta of Spirits erfüllt wohl so manche Wünsche an ein gutes Spiel und soll noch in diesem Sommer für den PC und Konsolen erscheinen.

Gemeinsam mit Arietta und ihrer Familie besuchen wir das Haus ihrer Großmutter - das erste Mal, seit diese verstorben ist. Schnell werden die Dinge aber mysteriös, denn Arietta gewinnt einen neuen Freund. Doch nicht nur das, auf einmal erhält sie auch die Fähigkeit, Geister zu sehen, die die Insel bewohnen.

Das erwartet euch ebenfalls für rund 20 Euro als Download auf der Xbox One:

Erkundet eine mysteriöse Insel voller dichter Wälder, modriger Höhlen und dunkler Geheimnisse

Wunderschöne Pixel-Grafik mit Retro-Flair und ein origineller Soundtrack.

Begegnet interessanten Charakteren und taucht in die dichte Geschichte ein.

Stellt euch vielfältigen Gegnern, in reaktionsbasierten Kämpfen.

Einfach erlernbare Mechaniken, die für alle geeignet sind.

Quelle: Third Spirit Games