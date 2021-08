Ariana Grande ist Headliner der Rift Tour in Fortnite XBU TNT2808 am Mo, 02.08.2021, 15:00 Uhr

Fans der Grammy-Gewinnerin Ariana Grande und zufällig auch Fortnite-Spieler? Dann solltet ihr euch die Rift Tour und vor allem die einzelnen Show-Termine fett im Kalender markieren - am 07. August um 00:00 Uhr geht's los.

Aufbauend auf anderen gefeierten Fortnite-Ereignissen wird die Rift Tour ein Erlebnis sein, das beliebte Tracks mit Momenten kombiniert, die auf Elementen aus dem Spiel basieren. Die Spieler können Seite an Seite mit ihren Freunden auf eine Reise zu neuen magischen Realitäten gehen, in denen Fortnite und Ariana aufeinandertreffen.

"Die Zusammenarbeit mit Epic und dem Fortnite-Team, um meine Musik im Spiel zum Leben zu erwecken, hat so viel Spaß gemacht und ist eine große Ehre", so Ariana. "Ich kann es kaum erwarten, mit meinen Fans zusammenzukommen und all eure Reaktionen auf diese unvergessliche, magische Reise in neue Realitäten zu sehen."

"Fortnite ist ein Ort für die Fantasie und das Unmögliche. Mit der Rift Tour erwecken wir eine musikalische Reise zum Leben, die die Spieler zusammen mit ihren Freunden erleben, fühlen und mitmachen können", so Phil Rampulla, Head of Brand bei Epic Games. "Wir sind so dankbar, dass wir einen ikonischen Superstar wie Ariana Grande und ihr Team für ein musikalisches Erlebnis im Metaverse-Maßstab gewinnen konnten und dass Spieler:innen und Fans gleichermaßen die Rift Tour erleben können!"

Weitere Details zum Zeitplan gibt es im "Rift Tour"-Tab im Spiel, über den auch die Showtimes eingesehen werden können und geplant werden kann, welche wahrgenommen werden wollen sowie welche aktuellen "Rift Tour"-Aufträge zur Verfügung stehen.



Die Rift Tour findet vom 7. bis 9. August statt, die Spielzeiten sind wie folgt:

Show 1

Samstag, 7. August, 00:00 Uhr

Show 2

Samstag, 7. August, 20:00 Uhr

Show 3

Sonntag, 8. August, 06:00 Uhr

Show 4

Sonntag, 8. August, 16:00 Uhr

Show 5

Montag, 9. August, 00:00 Uhr

Für einen reibungslosen Ablauf empfiehlt Epic Games allen Fans, 60 Minuten vor Showbeginn in Fortnite zu sein. Der "Rift Tour"-Modus wird voraussichtlich 30 Minuten vor jeder Show verfügbar gemacht. Bevor Ariana die Bühne betritt, gibt es in der Rift Tour noch ein paar Shows mit Fortnite-Motiv zum Aufwärmen – beliebte Musiktitel untermalen Momente, die auf Elementen aus dem Spiel basieren.

Quelle: Epic Games