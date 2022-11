ArcheAge soll auch für Konsolen kommen XBU MrHyde am Do, 24.11.2022, 14:30 Uhr

Kakao Games und XLGAMES haben die MMO-Fortsetzung ArcheAge 2 mit einem Trailer angekündigt. Der Titel soll 2024 für PC und Konsolen erscheinen.



Dieser spannende erste Blick auf die Fortsetzung fängt ein, was Fans an dem beliebten MMO lieben, und stellt ein kühnes neues Abenteuer vor, in dem die Spieler Auroria neu entdecken. Dieser riesige Kontinent wurde für eine neue Generation von ArcheAge-Spielern neu gestaltet; ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft, ihr werdet gegen neue und alte Feinde kämpfen, während ihr versucht, euch in diesen ungezähmten Landen niederzulassen. ArcheAge-Veteranen werden viele Anspielungen auf das Originalspiel bemerken, die den Fans einen Vorgeschmack auf das geben, was kommen wird.



Angetrieben von der Unreal Engine 5, verspricht die Fortsetzung wilde, actiongeladene Kämpfe, die mit erstklassiger Grafik zum Leben erweckt werden. Neben den Kämpfen erweitert XLGAMES auch die bei den Fans beliebten Features, wie CEO Jake Song erklärt:



„In ArcheAge 2 wollen wir das Tauschsystem verbessern, so dass die Spieler in der Lage sind, entweder alleine, in Teams oder in Raids zu tauschen. Ein weiteres beliebtes Feature von ArcheAge 1 war das Erstellen von Häusern. Wir planen, es zu verbessern, indem wir mehr Anpassungen hinzufügen, den Spielern erlauben, mit ihren Freunden in Städten zu leben und sogar ihre eigenen Städte mit ihren Gildenmitgliedern zu gründen.“

Quelle: Kakao Games