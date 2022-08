Arcadegame Jack Move erscheint im September XBU MrHyde am Do, 25.08.2022, 11:15 Uhr

Bei Jack Move handelt es sich um JRPG im Cyberpunk-Stil von Entwickler So Romantic und Publisher Hypetrain Digital. Es wird für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch digital in den Stores erscheinen. Hier ist ein Video zum Spiel für euch:

Quelle: HypeTrain Digital