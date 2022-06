Aquatics Species Pack bereichert bald Stellaris: Console Edition XBU TNT2808 am Do, 30.06.2022, 13:15 Uhr

Ende August schon was vor? Jetzt schon, denn am 25. August erscheint das Aquatics Species Pack. Das ist Teil der fünften Erweiterung für Stellaris: Console Edition, neben der Nemesis-Erweiterung sowie der schon bald erscheinenden Overlord-Erweiterung.

Das Aquatics Species Pack ermöglicht den Spielern, das Leben einer Seefahrerzivilisation zu leben, während sie durch die offenen Weiten der Galaxie segeln. Sie tauchen in Stellaris in ein Meer neuer Möglichkeiten und entdecken Leben, dort wo man es am wenigsten erwartet. Eine Welle neuer konfigurierbarer Optionen für Spielerimperien rollt über Stellaris, samt einer Fundgrube neuer Artenporträts, Schiffssets, Ursprünge und mehr.

Das Aquatics Species Pack beinhaltet:

Neue Ursprünge:

Es lebe den Drachen: Eine uralte, intelligente, tausend Jahre alte, weise, blaue Drachendame umkreist die Heimatwelt. Sie beschützt, fordert aber auch ein – ist sie Beschützerin oder Bedrohung? Oder vielleicht beides…

Eine uralte, intelligente, tausend Jahre alte, weise, blaue Drachendame umkreist die Heimatwelt. Sie beschützt, fordert aber auch ein – ist sie Beschützerin oder Bedrohung? Oder vielleicht beides…

Ozeanisches Paradies: Wasserlebewesen haben die Wasserelemente im Griff und sind bereit die Vorteile zu ernten, die ein Leben im Meer mit sich bringt. Es gibt den Spielern eine größere Heimatwelt sowie glücklichere Schwärme, die schneller wachsen!

Neue Eigenschaft - Aquatisch: Diese Spezies hat sich daran angepasst auf Ozeanwelten zu leben, aber weniger an das Leben auf anderen Welten. Spieler müssen ihre Wahl daher von Beginn an gut überdenken.

Neues Staatselement - Angler: Um die Beute des Ozeans zu ernten, müssen die Landwirtschaftsbezirke besucht werden. Hier gibt es frische Meeresfrüchte und seltene Perlen, ein wertvolles Gut.

Neuer Aufstiegs-Perk - Hydrozentrisch: Aquatische Spezies haben billigere und schnellere Methoden entwickelt ihre Umgebung zu modifizieren, indem sie entweder Planeten in ozeanische Welten verwandeln oder sie vergrößern, indem sie Wasser aus anderen Welten ernten.

Ein neues Schiffsset im eleganten Look, mit dem die Spieler sich den Weg durch den Weltraum bahnen.

Neuer Aquatics-Drache: Ein neuer, majestätischer Weltraumdrache bevölkert nun die Sterne.

Neuer Berater: Nun segeln die Spieler, begleitet von der Stimme des Seefahrer-Beraters¸ die durch Hochsee-Abenteuerromane inspiriert wurde, durch das Weltall.

15 neue Aquatics-Porträts

Alle Spieler, die den Erweiterungspass bereits gekauft haben, können Aquatics am Tag der Veröffentlichung herunterladen.

Quelle: Paradox Interactive