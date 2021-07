Apple Slash schlitzt sich auf die Xbox am Freitag XBU TNT2808 am Mo, 26.07.2021, 13:45 Uhr

Schon an diesem Freitag, also am 30. Juli, könnt ihr in Apple Slash unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S so richtig austeilen. Wollt ihr dem mächtigen Apfel-Ritter helfen, müsst ihr auch nur 4,99 € auf den digitalen Tresen legen.

Stoßt eine Invasion mysteriöser aber charmanter Kreaturen in einem finsteren Sumpfland zurück. Vernichtet eure Feinde in einer gottgleichen Art und Weise und erlebt zweideutige Begegnungen, die nur so vor Persönlichkeit strotzen. In Apple Slash spielt ihr einen mächtigen Apfel-Ritter, der sein kraftvolles Schwert schwingt, um seine Quest voller kreativer Kämpfe zu erfüllen.

Das Spiel bietet innovative Angriffsmechaniken, in denen ihr einen Schwertschlage mit mehreren Skills verknüpft, während ihr eure rotierende Klinge nutzt. Im Laufe des Spiels findet und kombiniert ihr verschiedene Fähigkeiten, die im Sumpf verteilt sind, um mächtige Attacken nutzen zu können.

Die Features:

Gottgleicher, aufschlitzbasierter Kampf

Freundet euch mit charmanten Kreaturen an

Erwerbt mächtige zerstörerische Skills

Bewegt euch frei im Sumpfland

Erinnerungswürdige Begegnungen und Herausforderungen

Quelle: Ratalaika Games