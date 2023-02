Apex Legends zeigt den Trailer zum Battle Pass von Festlichkeit XBU MrHyde am Mo, 13.02.2023, 15:15 Uhr

EA und Respawn Entertainment enthüllen einen neuen Trailer zum Battle Pass zu „Festlichkeit“. Spielende können auf Stufe 25 mit Cryptos Technokrat-Skin zeigen, was sie können, und auf Stufe 50 mit Valkyries „Herzschlag-Harmonistin“ für Furore sorgen.



Außerdem erwartet sie die legendäre G7 Scout „Fiebrige Frequenz“ und epische Skins für Bloodhound, Mirage und Loba. Spieler können den Festlichkeit-Battle-Pass vervollständigen, um die reaktiven Mastiff-Skins „Headliner“ und „Afterparty“ sowie neue Musik-Packs, Ladebildschirme, Emotes, Abzeichenrahmen und Talismane freizuschalten.



Apex Legends: Festlichkeit erscheint am 14. Februar kostenlos für die Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über EA App und Steam.

Quelle: Electronic Arts