Apex Legends: Über 2 Mrd. USD Umsatz erzielt XBU ringdrossel am Fr, 06.08.2021, 09:45 Uhr

Der Free-To-Play-Trend ist scheinbar nicht zu stoppen. Wie jetzt COO und CFO Blake Jorgenson in einer Investorenkonferenz mitteilt, hat der Battle-Royale-Shooter Apex Legends Umsatz in der Höhe von 2 Mrd. USD in nur zwei Jahren seit seiner Veröffentlichung generiert. Respawn Entertainment brachte das Spiel 4.02.19 als Free-To-Play-Titel auf den Markt.

Quelle: EA Investors